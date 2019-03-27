Курс доллара 64.5925   Курс евро 72.7182  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости27 марта 2019 г.Аналитики ожидают сокращения коммерческих запас...
вчера 17:20

Аналитики ожидают сокращения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на рост запасов

Москва, 27 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 17:30 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 22 марта.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных агентством S&P Global Platts, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 2.2 млн барр., запасы бензина сократились на 3.6 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 0.8 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1.93 млн барр., запасы бензина сократились на 3.47 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 4.28 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing повысились на 0.69 млн барр.

Другие новости

вчера
18:12
Президент Туркмении и глава "Газпрома" обсудили возобновление закупок туркменского газа
вчера
17:48
РЖД рассказали, когда переименуют Астану в Нур-Султан при покупке билетов
вчера
17:35
Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 2.8 млн барр.
вчера
17:28
АБЫЗОВ В СУДЕ ЗАЯВИЛ, ЧТО НЕ ПРИЗНАЕТ ВИНУ, НО ГОТОВ СОТРУДНИЧАТЬ СО СЛЕДСТВИЕМ
вчера
17:20
Аналитики ожидают сокращения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на рост запасов
вчера
17:05
ОРЕШКИН СООБЩИЛ, ЧТО НАЗНАЧЕН КУРАТОРОМ ТЫВЫ ОТ КАБМИНА РФ, ПЛАНИРУЕТ НА БЛИЖАЙШИЕ МЕСЯЦЫ СОВЕЩАНИЕ В РЕГИОНЕ ПО ЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ
вчера
16:35
Минфин РФ разместил ОФЗ серии 26224 на 35,9 млрд руб при спросе 41,5 млрд руб
вчера
16:28
Asus приняла меры против кибератак на пользователей своих компьютеров
вчера
16:00
Цены на бензин в феврале снизились на 0,2%, цены производителей - на 4,1% - Росстат
© 2019 «МФД-ИнфоЦентр»