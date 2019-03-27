Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 2.8 млн барр.

Москва, 27 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 22 марта, вырос на 2.8 млн барр. и составил 442.3 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные агентством S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 2.2 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США сократились на 2.9 млн барр. и составили 238.6 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 3.6 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) уменьшились на 2.1 млн барр. и составили 130.2 млн барр. Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 0.8 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) не изменились и составили 649.1 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing увеличились на 0.5 млн барр. и составили 46.9 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1.93 млн барр., запасы бензина сократились на 3.47 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 4.28 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing повысились на 0.69 млн барр.