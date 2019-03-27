Курс доллара 64.5925   Курс евро 72.7182  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости27 марта 2019 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
вчера 17:35

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 2.8 млн барр.

Москва, 27 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 22 марта, вырос на 2.8 млн барр. и составил 442.3 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные агентством S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 2.2 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США сократились на 2.9 млн барр. и составили 238.6 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 3.6 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) уменьшились на 2.1 млн барр. и составили 130.2 млн барр. Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 0.8 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) не изменились и составили 649.1 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing увеличились на 0.5 млн барр. и составили 46.9 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1.93 млн барр., запасы бензина сократились на 3.47 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 4.28 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing повысились на 0.69 млн барр.

Другие новости

вчера
18:39
Минфин РФ в I квартале продал ОФЗ на 513,8 млрд руб, перевыполнив план
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 28 марта
вчера
18:12
Президент Туркмении и глава "Газпрома" обсудили возобновление закупок туркменского газа
вчера
17:48
РЖД рассказали, когда переименуют Астану в Нур-Султан при покупке билетов
вчера
17:35
Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 2.8 млн барр.
вчера
17:28
АБЫЗОВ В СУДЕ ЗАЯВИЛ, ЧТО НЕ ПРИЗНАЕТ ВИНУ, НО ГОТОВ СОТРУДНИЧАТЬ СО СЛЕДСТВИЕМ
вчера
17:20
Аналитики ожидают сокращения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на рост запасов
вчера
17:05
ОРЕШКИН СООБЩИЛ, ЧТО НАЗНАЧЕН КУРАТОРОМ ТЫВЫ ОТ КАБМИНА РФ, ПЛАНИРУЕТ НА БЛИЖАЙШИЕ МЕСЯЦЫ СОВЕЩАНИЕ В РЕГИОНЕ ПО ЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ
вчера
16:35
Минфин РФ разместил ОФЗ серии 26224 на 35,9 млрд руб при спросе 41,5 млрд руб
© 2019 «МФД-ИнфоЦентр»