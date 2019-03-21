Итоги заседания FOMC: «мягкий» настрой ФРС и нежелание повышать ставку в этом году

Москва, 21 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В среду, 20 марта, были объявлены итоги двухдневного заседания Федерального Комитета по открытым рынкам США (FOMC). Регуляторы приняли ожидаемое решение о сохранении ставки по федеральным фондам на прежнем уровне 2.25 - 2.50%.

В сопроводительном заявлении FOMC говорится, что рынок труда остаётся сильным, но рост экономической активности замедлился в первом квартале, что подтверждается замедлением темпов расширения расходов домохозяйств и инвестиций предпринимателей в основной капитал. Кроме того, регулятор отметил снижение головной инфляции, вызванное нисходящим движением цен на рынке энергоносителей в первом квартале.

Общий тон заявления остался «мягким», в нём сохранена фраза о намерении Комитета «быть терпеливым» в процессе определения будущих корректировок целевого диапазона ставки по федеральным фондам.

После заседания FOMC были опубликованы обновлённые прогнозы членов ФРС по ставке и перспективам американской экономики. Текущие прогнозы большинства членов ФРС предполагают, что в 2019 году ставка по федеральным фондам повышаться не будет, а в 2020 году будет повышена лишь один раз, тогда как в декабре прошлого года ожидалось, что в 2019-2020 г.г. ставка будет повышена четыре раза.

В данный момент ФРС прогнозирует, что к концу 2019 года ставка достигнет 2.4% (декабрьский прогноз: 2.9%). Также нынешний прогноз ФРС предполагает, что ставка увеличится до 2.6% в 2020 году (декабрьский прогноз: 3.1%), сохранится на уровне 2.6% в 2021 году (декабрьский прогноз: 3.1%) и повысится до 2.8% в долгосрочной перспективе (прогноз не изменился).

Кроме того, Федрезерв понизил прогноз по темпам роста ВВП США на 2019-2020 г.г., ухудшил прогноз по уровню безработицы, а также понизил прогноз по головной инфляции.

В данный момент медианный прогноз членов ФРС предполагает, что в 2019 году ВВП США вырастет на 2.1% (декабрьский прогноз: 2.3%), в 2020 году - на 1.9% (декабрьский прогноз: 2.0%), в 2021 году - на 1.8% (прогноз не изменился). В долгосрочной перспективе ожидается среднегодовой рост ВВП на 1.9% (прогноз не изменился).

Медианный прогноз по уровню безработицы в США на 2019 год составил 3.7% (декабрьский прогноз: 3.5%), на 2020 год - 3.8% (декабрьский прогноз: 3.6%), на 2021 год - 3.9% (декабрьский прогноз: 3.8%), на долгосрочную перспективу - 4.3% (декабрьский прогноз: 4.4%).

Медианный прогноз по головной инфляции (рассчитываемой на основе индекса PCE) на 2019 год понижен до 1.8 с 1.9%, на 2020 и 2021 годы понижен до 2.0 с 2.1%, а на долгосрочную перспективу сохранен на уровне 2.0%.

Медианный прогноз по базовой инфляции (рассчитываемой на основе индекса Core PCE) на 2019 - 2021 годы не изменился и составил 2.0%.