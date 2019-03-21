Заявление Комитета по открытым рынкам ФРС США

Москва, 21 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Дата публикации: 20 марта 2019 года.

Информация, полученная за период, прошедший после январского заседания Федерального Комитета по открытым рынкам, указывает, что рынок труда остаётся сильным, но рост экономической активности замедлился после значительных темпов повышения в четвертом квартале. Уровень занятости в феврале, согласно отчету Non-farm payrolls, почти не изменился, однако в среднем в последние месяцы рост рабочих мест был значительным, и уровень безработицы остался низким. Недавние индикаторы указывают на замедление темпов повышения расходов домохозяйств и инвестиций предпринимателей в основной капитал в первом квартале. Измеряемый на 12-месячной основе головной индикатор инфляции снизился, что было преимущественно связано с понижением цен на энергоносители; инфляция без учета цен на продукты питания и энергоносители остаётся вблизи 2%. В результате рыночные индикаторы компенсации инфляции в последние месяцы оставались низкими, тогда как основанные на опросах показатели долгосрочных инфляционных ожиданий почти не изменились.

В соответствии с установленным кругом полномочий Комитет изыскивает возможность для обеспечения максимальной занятости и ценовой стабильности. В поддержку этих целей Комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 2.25 - 2.50%. Комитет по-прежнему рассматривает устойчивое расширение экономической активности, сильные условия на рынке труда и инфляцию, близкую к симметричной цели Комитета в 2%, в качестве наиболее вероятных результатов. В свете глобальных экономических и финансовых событий и сдержанного инфляционного давления Комитет будет терпеливым, поскольку он определяет, какие будущие корректировки целевого диапазона для ставки федеральных фондов могут быть подходящими для поддержки этих результатов.

В процессе определения сроков и размера будущей корректировки целевого диапазона ставки по федеральным фондам Комитет будет оценивать достигнутые и ожидаемые экономические условия, сопоставляя их со своей целью по максимальной занятости и симметричной цели по инфляции в 2%. Эта оценка будет учитывать широкий спектр информации, в том числе индикаторы условий на рынке труда, индикаторы инфляционного давления и инфляционных ожиданий, а также данные о развитии финансовой и международной ситуации.

Голосовавшие за решение FOMC по монетарной политике: Джером Пауэлл, председатель ФРС; Джон Уильямс, заместитель председателя ФРС; Майкл Боуман; Лаэл Брэйнард; Джеймс Буллард; Ричард Кларида; Чарльз Эванс; Эстер Джордж; Рэндал Куорлз; и Эрик Розенгрен.