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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 марта 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 21 марта

Москва, 21 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:45 мск ВВП Новой Зеландии за IV квартал;

03:30 мск Уровень занятости в Австралии за февраль;

03:30 мск Уровень безработицы в Австралии за февраль;

03:30 мск Ежеквартальный бюллетень Резервного Банка Австралии;

11:30 мск Решение Банка Швейцарии по процентной ставке;

11:30 мск Заявление Банка Швейцарии;

12:00 мск Экономический бюллетень ЕЦБ;

12:30 мск Розничные продажи в Великобритании за февраль;

12:30 мск Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за февраль;

15:00 мск Решение Банка Англии по процентной ставке;

15:00 мск Объём программы покупок активов Банком Англии;

15:00 мск Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по программе покупки активов;

15:00 мск Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по процентной ставке;

15:00 мск Протоколы предыдущего заседания Комитета по монетарной политике Банка Англии;

15:30 мск Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за март;

15:30 мск Оптовые продажи в Канаде за январь;

15:30 мск Изменение количества рабочих мест в частном секторе Канады от ADP за февраль;

17:00 мск Индекс опережающих экономических индикаторов США за февраль;

17:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

17:30 мск Отчёт об исполнении федерального бюджета США за март;

N/A мск Саммит Евросоюза.

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