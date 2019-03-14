Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США понизилась на 2.5 тыс.

Москва, 14 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 9 марта, выросло на 6 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 229 тыс.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений составит 225 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 223 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 2.5 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 223.75 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 2 марта, увеличилось на 18 тыс. и составило 1776 тыс. против 1758 тыс. неделей ранее. Значение предыдущей недели пересмотрено с 1755 тыс.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 1.0 тыс. до 1766.25 тыс.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 23 февраля, сократилось на 12.4 тыс. и составило 2.15 млн человек. В аналогичный период 2018 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 2.27 млн человек.