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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 марта 2019 г.Цены на импорт в США в феврале выросли на 0.6%
вчера 15:33

Цены на импорт в США в феврале выросли на 0.6%

Москва, 14 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, цены на импорт в США в феврале выросли на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.1% в январе (пересмотрено с (-0.5%).

Аналитики прогнозировали рост февральского показателя на 0.3%.

По сравнению с февралём 2018 года цены на импорт уменьшились на 1.3%.

Цены на экспорт из США в прошлом месяце выросли на 0.6% после снижения на 0.5% в январе (пересмотрено с (-0.6%).

По сравнению с февралём 2018 года цены на экспорт увеличились на 0.3%.

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