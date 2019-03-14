Москва, 14 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, цены на импорт в США в феврале выросли на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.1% в январе (пересмотрено с (-0.5%).

Аналитики прогнозировали рост февральского показателя на 0.3%.

По сравнению с февралём 2018 года цены на импорт уменьшились на 1.3%.

Цены на экспорт из США в прошлом месяце выросли на 0.6% после снижения на 0.5% в январе (пересмотрено с (-0.6%).

По сравнению с февралём 2018 года цены на экспорт увеличились на 0.3%.