Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 28 февраля

Москва, 27 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск Розничные продажи в Японии зя январь;

02:50 мск Объём промышленного производства в Японии за январь, предварительно;

03:00 мск Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии за ноябрь;

03:01 мск Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk за февраль;

04:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Китая за февраль;

04:00 мск Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая за февраль;

08:00 мск Число закладок новых домов в Японии за февраль;

09:45 мск ВВП Швейцарии за IV квартал;

10:00 мск Цены на импорт в Германии за январь;

10:00 мск Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за февраль;

10:45 мск ВВП Франции за IV квартал, предварительно;

10:45 мск Потребительские расходы во Франции за январь;

10:45 мск Индекс потребительских цен во Франции за февраль, предварительно;

11:00 мск Экономический барометр Швейцарии от KOF за февраль;

11:00 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;

11:00 мск Индекс потребительских цен в Испании за февраль, предварительно;

13:00 мск Индекс потребительских цен в Италии за март, предварительно;

16:00 мск Выступление управляющего ФРС Ричарда Клариды;

16:30 мск Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады за январь;

16:30 мск Индекс цен производителей Канады за январь;

16:30 мск Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:30 мск ВВП США за IV квартал;

16:30 мск Ценовой индекс ВВП США за IV квартал, предварительно;

16:30 мск ВВП США за IV квартал, предварительно;

16:30 мск Ценовой индекс ВВП США за IV квартал, предварительно;

16:30 мск Платёжный баланс Канады за IV квартал;

17:45 мск Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за февраль;

18:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США.