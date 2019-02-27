Курс доллара 65.6182   Курс евро 74.4898  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости27 февраля 2019 г.Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке ...
сегодня 18:03

Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США в январе вырос на 4.6%

Москва, 27 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США, индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США (подписанных, но неоплаченных контрактов на покупку жилья) в январе вырос на 4.6% по сравнению с декабрьским значением.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.7%.

По сравнению с январём 2018 года индекс снизился на 2.3%.

Временной лаг между подписанием контракта на продажу дома и исполнением сделки обычно составляет от одного до двух месяцев. Таким образом, все контракты по продаже домов, подписанные в январе, будут исполнены (в случае подтверждения их оплаты) в ближайшие четыре – восемь недель.

Другие новости

сегодня
18:33
Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 8.6 млн барр.
сегодня
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 28 февраля
сегодня
18:09
Суд отклонил иск "Открытия", требовавшего от бывшего топ-менеджера Бабкина вернуть премию
сегодня
18:05
Объём производственных заказов в США в декабре вырос на 0.1%
сегодня
18:03
Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США в январе вырос на 4.6%
сегодня
17:50
Экспортеры РФ интересуются поставками пшеницы в Венесуэлу – Центр оценки качества зерна
сегодня
17:37
ОПЕК планирует заседание в Вене 25 июня, встречу ОПЕК+ 26 июня - Баркиндо
сегодня
17:20
Аналитики ожидают повышения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на сокращение запасов
сегодня
16:48
Падение экспорта нефти РФ в Японию в январе похоже на разовый случай, а не тренд - эксперт
© 2019 «МФД-ИнфоЦентр»