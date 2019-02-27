Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США в январе вырос на 4.6%

Москва, 27 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США, индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США (подписанных, но неоплаченных контрактов на покупку жилья) в январе вырос на 4.6% по сравнению с декабрьским значением.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.7%.

По сравнению с январём 2018 года индекс снизился на 2.3%.

Временной лаг между подписанием контракта на продажу дома и исполнением сделки обычно составляет от одного до двух месяцев. Таким образом, все контракты по продаже домов, подписанные в январе, будут исполнены (в случае подтверждения их оплаты) в ближайшие четыре – восемь недель.