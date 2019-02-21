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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 февраля 2019 г.Аналитики ожидают повышения коммерческих запасо...
вчера 17:20

Аналитики ожидают повышения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на умеренный рост запасов

Москва, 21 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 19:00 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 15 февраля.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных агентством S&P Global Platts, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 3.5 млн барр., запасы бензина сократились на 1.1 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 1.4 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1.26 млн барр., запасы бензина сократились на 1.55 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 0.76 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing увеличились на 3.24 млн барр.

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