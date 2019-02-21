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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 февраля 2019 г.Объём заказов на товары длительного пользования...
вчера 16:42

Объём заказов на товары длительного пользования в США в декабре вырос на 1.2%

Москва, 21 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в декабре вырос на 1.2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение общего показателя на 1.6%.

В ноябре объём заказов на товары длительного пользования вырос на 1.0% (пересмотрено с +0.8%).

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в декабре вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3%.

В ноябре показатель снизился на 0.2% (пересмотрено с (-0.3%).

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в декабре снизился на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0.6% в ноябре.

Аналитики прогнозировали повышение декабрьского показателя на 0.2%.

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