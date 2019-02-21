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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 февраля 2019 г.Четырёхнедельная средняя по первичным обращения...
вчера 16:49

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США повысилась на 4 тыс.

Москва, 21 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 16 февраля, сократилось на 23 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 216 тыс.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений составит 228 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 239 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 4.0 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 235.75 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 9 февраля, уменьшилось на 55 тыс. и составило 1725 тыс. против 1780 тыс. неделей ранее. Значение предыдущей недели пересмотрено с 1773 тыс.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 2.75 тыс. до 1754.75 тыс.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 2 февраля, увеличилось на 33.1 тыс. и составило 2.18 млн человек. В аналогичный период 2018 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 2.36 млн человек.

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