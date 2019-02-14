Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США повысилась на 6.75 тыс.

Москва, 14 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 9 февраля, выросло на 4 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 239 тыс.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений составит 225 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 235 тыс., пересмотрено с 234 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 6.75 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 231.75 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 2 февраля, увеличилось на 37 тыс. и составило 1773 тыс. против 1736 тыс. неделей ранее. Значение предыдущей недели осталось без пересмотра.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 9.0 тыс. до 1750.25 тыс.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 26 января, уменьшилось на 59.5 тыс. и составило 2.14 млн человек. В аналогичный период 2018 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 2.35 млн человек.