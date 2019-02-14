Москва, 14 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в январе снизился на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0.1% в декабре (пересмотрено с (-0.2%).

Аналитики прогнозировали повышение январского показателя на 0.1%.

По сравнению с январём 2018 года индекс PPI вырос на 2.0%.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в январе вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после сохранения неизменным в декабре (пересмотрено с (-0.1%).

Аналитики прогнозировали повышение январского показателя на 0.2%.

По сравнению с январём 2018 года индекс PPI core вырос на 2.6% против ожидаемого повышения на 2.5%.