Москва, 14 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в декабре сократился на 1.2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.1%.

В ноябре объём розничных продаж вырос на 0.1% (пересмотрено с +0.2%).

По итогам 2018 года показатель увеличился на 2.3%.

За исключением продаж автомобилей, объём розничных продаж в декабре снизился на 1.8% после нулевого изменения месяцем ранее (пересмотрено с +0.2%).

Аналитики прогнозировали сохранение декабрьского показателя без изменений.