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mfd.ruНовостиФинансовые новости13 февраля 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 14 февраля

Москва, 13 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск ВВП Японии за IV квартал, предварительно;

03:01 мск Баланс цен на дома в Великобритании RICS за январь;

03:01 мск Торговый баланс Китая за январь;

03:01 мск Торговый баланс Китая в долларах США за январь;

10:00 мск Индекс оптовых цен в Германии за январь;

10:00 мск ВВП Германии за IV квартал, предварительно;

10:30 мск Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии за январь;

13:00 мск ВВП еврозоны за IV квартал, предварительно;

13:00 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;

13:00 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;

16:30 мск Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:30 мск Индекс цен на дома в Канаде за декабрь;

16:30 мск Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей за декабрь;

16:30 мск Розничные продажи в США за декабрь;

16:30 мск Индекс цен производителей США за январь;

16:30 мск Базовый индекс цен производителей США за январь;

16:30 мск Объём продаж в производственном секторе Канады за декабрь;

18:00 мск Товарно-материальные запасы компаний США за ноябрь;

18:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

N/A мск Объём нового кредитования в Китае за январь;

N/A мск Денежная масса М2 в Китае за январь;

N/A мск Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за январь;

N/A мск Отчёт MBA о доле ипотечных кредитов с просроченными выплатами в США за IV квартал.

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