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mfd.ruНовостиФинансовые новости13 февраля 2019 г.Индекс потребительских цен в США в январе не из...
сегодня 16:39

Индекс потребительских цен в США в январе не изменился, почасовая зарплата выросла на 0.2%

Москва, 13 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро по статистике Министерства труда США, индекс потребительских цен в США (CPI) в январе не изменился по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.1% после нулевого изменения в декабре (пересмотрено с (-0.1%).

По сравнению с январём 2018 года потребительская инфляция в США выросла на 1.6%.

Базовый индекс потребительских цен (core CPI), из расчёта которого исключены цены на продукты питания и энергоносители, в январе вырос на 0.2%.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2%.

В годовом выражении базовая потребительская инфляция выросла на 2.2%.

Средняя реальная почасовая заработная плата в США в январе выросла на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем с учетом сезонных колебаний после повышения на 0.4% в декабре (пересмотрено с +0.5%). По сравнению с январём 2018 года реальная почасовая зарплата выросла на 1.7%.

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