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mfd.ruНовостиФинансовые новости13 февраля 2019 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
сегодня 18:36

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 3.6 млн барр.

Москва, 13 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 8 февраля, вырос на 3.6 млн барр. и составил 450.8 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные агентством S&P Global Platts, прогнозировали увеличение запасов нефти на 2.7 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США выросли на 0.4 млн барр. и составили 258.3 млн барр. Эксперты ожидали расширения запасов бензина на 0.8 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) увеличились на 1.2 млн барр. и составили 140.2 млн барр. Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 0.8 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) не изменились и составили 649.1 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing снизились на 1.0 млн барр. и составили 41.6 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 1.0 млн барр., запасы бензина увеличились на 0.75 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 2.48 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing уменьшились на 0.5 млн барр.

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