АСВ выбрало банки-агенты для выплаты возмещения вкладчикам "Радиотехбанка"

Москва, 8 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Определены победитель конкурса по отбору банков-агентов для выплаты возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, кредитной организации ПАО НКБ "Радиотехбанк" (г. Нижний Новгород). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Агентством выбраны ПАО "Сбербанк" и АО "Россельхозбанк" для ускорения процесса выплат и создания максимально удобного сервиса для вкладчиков кредитной организации.

Прием заявлений о выплате страхового возмещения по счетам и иных необходимых документов, а также выплата страхового возмещения вкладчикам кредитной организации начнутся с 12 февраля 2019 года.

Подробная информация о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещена 11 февраля 2019 года на сайте АСВ, а также 13 февраля 2019 года в газете "Комсомольская правда Нижний Новгород".