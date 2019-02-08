АСВ выбрало банки-агенты для выплаты возмещения вкладчикам "Камчаткомагропромбанка"

Москва, 8 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Определены победитель конкурса по отбору банков-агентов для выплаты возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, кредитной организации ПАО "Камчаткомагропромбанк" (г. Петропавловск-Камчатский). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Агентством выбраны ПАО "Сбербанк" и АО "Россельхозбанк" для целей проведения максимально быстрых выплат и создания комфортных условий получения возмещения всеми категориями вкладчиков, включая юридических лиц, отнесенных в соответствии с законодательством Российской Федерации к малым предприятиям, сведения о которых содержатся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.

Прием заявлений о выплате страхового возмещения по счетам и иных необходимых документов, а также выплата страхового возмещения вкладчикам кредитной организации начнутся с 13 февраля 2019 года.

Подробная информация о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещена 12 февраля 2019 года на сайте АСВ, а также 13 февраля 2019 года в газете "Аргументы и Факты Камчатка".