Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 8 февраля

Москва, 8 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:30 мск Расходы домохозяйств Японии за декабрь;
02:50 мск Платёжный баланс Японии за декабрь;
02:50 мск Объём банковского кредитования в Японии за январь;
03:00 мск Средняя заработная плата в Японии за декабрь;
03:30 мск Отчёт Резервного Банка Австралии по монетарной политике;
03:30 мск Выступление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда;
08:00 мск Индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers за январь;
09:45 мск Уровень безработицы в Швейцарии за январь;
10:00 мск Торговый баланс Германии за декабрь;
10:45 мск Объём промышленного производства во Франции за декабрь;
10:45 мск Изменение числа рабочих мест в частном секторе Франции за IV квартал, предварительно;
12:00 мск Объём промышленного производства в Италии за январь;
13:00 мск Решение Банка России по ключевой ставке;
16:15 мск Число закладок новых домов в Канаде за январь;
16:30 мск Уровень занятости в Канаде за январь;
16:30 мск Уровень безработицы в Канаде за январь.