Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 1.3 млн барр.

Москва, 6 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 1 февраля, вырос на 1.3 млн барр. и составил 447.2 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные агентством S&P Global Platts, прогнозировали увеличение запасов нефти на 3.7 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США выросли на 0.5 млн барр. и составили 257.9 млн барр. Эксперты ожидали расширения запасов бензина на 1.7 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) уменьшились на 2.3 млн барр. и составили 139.0 млн барр. Аналитики ожидали увеличения запасов дистиллятов на 1.7 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) не изменились и составили 649.1 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing выросли на 1.4 млн барр. и составили 42.6 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2.51 млн барр., запасы бензина увеличились на 1.73 млн барр., запасы дистиллятов расширились на 1.14 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing повысились на 0.89 млн барр.