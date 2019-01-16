Курс доллара 66.7617   Курс евро 76.1350  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости16 января 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 17 января

Москва, 16 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:01 мск Баланс цен на дома в Великобритании RICS за декабрь;

06:20 мск Выступление главы Банка Японии Харухико Куроды;

12:00 мск Торговый баланс Италии за ноябрь;

12:30 мск Отчёт Банка Англии о состоянии кредитного рынка Великобритании;

13:00 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;

13:00 мск Индекс потребительских цен в еврозоне за декабрь, финал;

13:00 мск Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за декабрь, финал;

16:30 мск Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за январь;

16:30 мск Изменение количества рабочих мест в частном секторе Канады от ADP за декабрь;

18:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

18:45 мск Выступление управляющего ФРС Рэндала Куорлза;

N/A мск Саммит стран G-20.

Другие новости

вчера
19:33
McDonald's планирует обжаловать решение о товарном знаке Big Mac в Европе
вчера
19:04
РЖД уволили сотрудников, упомянутых в деле о взятках за увеличение срока службы вагонов
вчера
18:35
Крыму могут продлить до 2023 г освобождение от пошлины за регистрацию недвижимости
вчера
18:33
Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 2.7 млн барр.
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 17 января
вчера
18:26
Гендиректор "Алкогольной сибирской группы" Савельев задержан полицией - компания
вчера
18:13
"Газпром" с 1 по 15 января увеличил добычу газа на 3,7%, до 22,8 млрд кубов
вчера
18:06
Минфин РФ начал 2019 г успешным размещением ОФЗ на 35,1 млрд руб
вчера
18:04
Индекс деловой активности на рынке жилья США в январе превысил прогноз
© 2019 «МФД-ИнфоЦентр»