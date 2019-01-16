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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 января 2019 г.Индекс деловой активности на рынке жилья США в ...
вчера 18:04

Индекс деловой активности на рынке жилья США в январе превысил прогноз

Москва, 16 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Национальной ассоциации домостроительных компаний США (NAHB), индекс деловой активности на рынке жилья США в январе вырос до 58 пунктов против 56 месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали январский показатель на уровне 56 пунктов.

Индекс деловой активности на рынке жилья США, рассчитываемый NAHB, представляет собой результаты опроса менеджеров в сфере строительства. Этот индекс используется для оценки изменений в области новых заказов, объёмов производства и скорости работы поставщиков. Цифры выше 50 пунктов указывают на ускорение темпов развития жилищно-строительного сектора.

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