Курс доллара 66.7617   Курс евро 76.1350  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости16 января 2019 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
вчера 18:33

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 2.7 млн барр.

Москва, 16 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 11 января, сократился на 2.7 млн барр. и составил 437.1 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные агентством S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 0.25 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США выросли на 7.5 млн барр. и составили 255.6 млн барр. Эксперты ожидали расширения запасов бензина на 2.6 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) выросли на 3.0 млн барр. и составили 143.0 млн барр. Аналитики ожидали увеличения запасов дистиллятов на 0.9 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) не изменились и составили 649.1 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing сократились на 0.8 млн барр. и составили 41.5 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 0.56 млн барр., запасы бензина увеличились на 6.0 млн барр., запасы дистиллятов выросли на 3.2 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing сократились на 0.8 млн барр.

Другие новости

вчера
20:30
Евро дешевеет к доллару после комментариев Драги
вчера
19:33
McDonald's планирует обжаловать решение о товарном знаке Big Mac в Европе
вчера
19:04
РЖД уволили сотрудников, упомянутых в деле о взятках за увеличение срока службы вагонов
вчера
18:35
Крыму могут продлить до 2023 г освобождение от пошлины за регистрацию недвижимости
вчера
18:33
Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 2.7 млн барр.
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 17 января
вчера
18:26
Гендиректор "Алкогольной сибирской группы" Савельев задержан полицией - компания
вчера
18:13
"Газпром" с 1 по 15 января увеличил добычу газа на 3,7%, до 22,8 млрд кубов
вчера
18:06
Минфин РФ начал 2019 г успешным размещением ОФЗ на 35,1 млрд руб
© 2019 «МФД-ИнфоЦентр»