Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 2.7 млн барр.

Москва, 16 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 11 января, сократился на 2.7 млн барр. и составил 437.1 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные агентством S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 0.25 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США выросли на 7.5 млн барр. и составили 255.6 млн барр. Эксперты ожидали расширения запасов бензина на 2.6 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) выросли на 3.0 млн барр. и составили 143.0 млн барр. Аналитики ожидали увеличения запасов дистиллятов на 0.9 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) не изменились и составили 649.1 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing сократились на 0.8 млн барр. и составили 41.5 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 0.56 млн барр., запасы бензина увеличились на 6.0 млн барр., запасы дистиллятов выросли на 3.2 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing сократились на 0.8 млн барр.