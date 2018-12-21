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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 декабря 2018 г.Университет Мичигана: Индекс потребительского д...
вчера 18:08

Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за декабрь пересмотрен в сторону повышения

Москва, 21 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно совместному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США за декабрь пересмотрен в сторону повышения до 98.3 с предварительного уровня 97.5.

Аналитики прогнозировали пересмотр предварительного показателя до 97.6.

В ноябре значение индекса составило 97.5.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, в декабре составил 2.7% в сравнении с 2.8% месяцем ранее.

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