Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за декабрь пересмотрен в сторону повышения

Москва, 21 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно совместному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США за декабрь пересмотрен в сторону повышения до 98.3 с предварительного уровня 97.5.

Аналитики прогнозировали пересмотр предварительного показателя до 97.6.

В ноябре значение индекса составило 97.5.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, в декабре составил 2.7% в сравнении с 2.8% месяцем ранее.