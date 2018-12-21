Личные доходы американских потребителей в ноябре выросли на 0.2%, расходы увеличились на 0.4%

Москва, 21 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в ноябре выросли на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.5% в октябре.

Аналитики прогнозировали рост потребительских доходов в ноябре на 0.3%.

Реальные располагаемые доходы населения выросли также на 0.2%.

Личные расходы американских потребителей в ноябре увеличились на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после расширения на 0.8% в октябре (пересмотрено с +0.6%).

Аналитики ожидали повышения потребительских расходов в ноябре на 0.3%.

Норма сбережений составила 6.0% против 6.1% в октябре (пересмотрено с 6.2%).