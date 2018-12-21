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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 декабря 2018 г.Базовая инфляция в США в ноябре составила 1.9%
вчера 18:07

Базовая инфляция в США в ноябре составила 1.9%

Москва, 21 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (core PCE price index), один из ключевых индикаторов инфляции, рассматриваемых ФРС при формировании решения по процентной ставке, в ноябре вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2%.

В годовом выражении индекс core PCE вырос на 1.9%, ускорив темпы повышения с 1.8% в октябре.

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