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mfd.ruНовостиФинансовые новости20 декабря 2018 г.Индекс опережающих экономических индикаторов СШ...
вчера 18:15

Индекс опережающих экономических индикаторов США в ноябре вырос на 0.2%

Москва, 20 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс опережающих экономических индикаторов США в ноябре вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.3% в октябре (пересмотрено с +0.1%).

Аналитики прогнозировали сохранение ноябрьского показателя неизменным.

Индекс опережающих экономических индикаторов рассчитывает усредненную динамику десяти экономических показателей, которые, как полагают эксперты, оценивают состояние экономики на ближайшие 3-6 месяцев.

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