Москва, 20 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс опережающих экономических индикаторов США в ноябре вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.3% в октябре (пересмотрено с +0.1%).

Аналитики прогнозировали сохранение ноябрьского показателя неизменным.

Индекс опережающих экономических индикаторов рассчитывает усредненную динамику десяти экономических показателей, которые, как полагают эксперты, оценивают состояние экономики на ближайшие 3-6 месяцев.