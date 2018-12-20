Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 21 декабря

Москва, 20 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии за ноябрь;

03:01 мск Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk за декабрь;

10:00 мск Индекс потребительского климата в Германии GfK за январь;

10:45 мск Потребительские расходы во Франции за ноябрь;

12:30 мск Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за ноябрь;

12:30 мск Бизнес-инвестиции в Великобритании за III квартал, финал;

12:30 мск Платёжный баланс Великобритании за III квартал;

12:30 мск ВВП Великобритании за III квартал, финал;

15:00 мск: Ежеквартальный отчет Банка Англии о состоянии экономики;

16:30 мск Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты за ноябрь;

16:30 мск Объём заказов на товары длительного пользования в США за ноябрь;

16:30 мск ВВП Канады за октябрь;

16:30 мск Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей за октябрь;

16:30 мск Розничные продажи в Канаде за октябрь;

16:30 мск ВВП США за III квартал, финал;

16:30 мск Ценовой индекс ВВП США за III квартал, финал;

18:00 мск Индекс потребительского доверия в еврозоне за декабрь;

18:00 мск Отчёт Банка Канады об экономических условиях и перспективах развития бизнеса;

18:00 мск Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США за ноябрь;

18:00 мск Личные расходы потребителей в США за ноябрь;

18:00 мск Личные доходы потребителей в США за ноябрь;

18:00 мск Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за декабрь, финал;

18:00 мск Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за декабрь, финал.