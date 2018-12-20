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mfd.ruНовостиФинансовые новости20 декабря 2018 г.Четырёхнедельная средняя по первичным обращения...
вчера 16:40

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США понизилась на 2.75 тыс.

Москва, 20 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 15 декабря, выросло на 8 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 214 тыс.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений составит 216 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 206 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 2.75 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 222.00 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 8 декабря, увеличилось на 27 тыс. и составило 1688 тыс. против 1661 тыс. неделей ранее. Значение предыдущей недели оставлено без пересмотра.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 6.75 тыс. до 1672.5 тыс.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 1 декабря, сократилось на 16.6 тыс. и составило 1.68 млн человек. В аналогичный период 2017 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 1.902 млн человек.

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