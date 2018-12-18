Кабмин выделил регионам 12 млрд рублей на модернизацию и развитие автодорог

Москва, 18 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Дмитрий Медведев распорядился выделить 12 073 млн рублей 27 субъектам Федерации на развитие и модернизацию сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

Денежные средства предоставляются в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы".

"8132 млн рублей предоставляются 14 субъектам Федерации на реализацию крупных, особо важных для социально-экономического развития страны проектов. 2918 млн рублей предоставляются девяти субъектам Федерации на приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения. 623 млн рублей предоставляются пяти субъектам Федерации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт уникальных дорожных искусственных сооружений. 400 млн рублей направляются Новосибирской области на проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнёрства", - говорится в сообщении.