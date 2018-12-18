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mfd.ruНовостиФинансовые новости18 декабря 2018 г."Яндекс" покупает площадку для новой штаб-кварт...
вчера 10:55

"Яндекс" покупает площадку для новой штаб-квартиры в Москве
Эмитенты:   Яндекс

Москва, 18 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

"Яндекс" подписал обязывающие соглашения о покупке площадки для нового офиса в Москве. После согласования с правительством Москвы компания получит права на земельный участок площадью около 4 га на улице Косыгина, 15, где находится здание бывшей гостиницы "Орлёнок". Стоимость покупки составит около 145 миллионов долларов без учёта НДС. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Мы очень рады, что у "Яндекса" появится собственный дом практически в центре Москвы, по соседству с одним из крупнейших научных и образовательных кластеров столицы. Мы уверены, что это поможет нам и дальше привлекать талантливых людей, развивать и масштабировать бизнес, создавать новые продукты и сервисы для наших пользователей. В финансовом отношении мы считаем эту покупку эффективным использованием капитала и отражением разумного подхода к управлению операционными расходами в долгосрочной перспективе", — говорит руководитель группы компаний Яндекса Аркадий Волож.

Закрытие сделки ожидается в ближайшее время, после завершения регистрационных действий и выполнения других необходимых условий. После закрытия сделки "Яндекс" планирует разработать проект новой штаб-квартиры. Предполагаемый бюджет проекта и сроки его реализации будут объявлены после согласования параметров проекта в установленном порядке. Покупка повлияет на капитальные затраты группы компаний "Яндекса". Единовременный эффект будет отражён в финансовой отчётности в момент закрытия сделки.

Юридическим советником сделки выступает White & Case, финансовым советником — инвестиционно-банковский департамент банка "ВТБ Капитал". Консультант по недвижимости — компания Cushman & Wakefield.

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