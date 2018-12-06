Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 6 декабря

Москва, 6 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
03:30 мск: Розничные продажи в Австралии за октябрь;
03:30 мск Торговый баланс Австралии за октябрь;
04:15 мск Выступление управляющего ФРС Рэндала Куорлза;
10:00 мск Объём промышленных заказов в Германии за октябрь;
13:00 мск Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Великобритании;
15:30 мск Число объявленных корпоративных увольнений в США за ноябрь;
16:15 мск Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP за ноябрь;
16:30 мск Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
16:30 мск: Торговый баланс Канады за октябрь;
16:30 мск Торговый баланс США за октябрь;
16:30 мск Производительность труда вне сельскохозяйственного сектора США за III квартал, финал;
16:30 мск Расходы на рабочую силу в США за III квартал, финал;
16:35 мск Выступление управляющего Банка Канады Стивена Полоза;
17:45 мск Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit) за ноябрь, финал;
18:00 мск Индекс деловой активности в непроизводственном секторе США за ноябрь;
18:00 мск Объём фабричных заказов в США за октябрь;
18:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за ноябрь;
19:00 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
20:15 мск Выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика;
N/A мск Заседание ОПЕК.