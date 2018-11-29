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mfd.ruНовостиФинансовые новости29 ноября 2018 г.Базовая инфляция в США в октябре составила 1.8%
сегодня 16:39

Базовая инфляция в США в октябре составила 1.8%

Москва, 29 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (core PCE price index), один из ключевых индикаторов инфляции, рассматриваемых ФРС при формировании решения по процентной ставке, в октябре вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2%.

В годовом выражении индекс core PCE вырос на 1.8%, замедлив темпы повышения с 1.9% в сентябре.

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