Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США повысилась на 4.75 тыс.

Москва, 29 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 24 ноября, выросло на 10 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 234 тыс.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений составит 221 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 224 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 4.75 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 223.25 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 17 ноября, увеличилось на 50 тыс. и составило 1710 тыс. против 1660 тыс. неделей ранее. Значение предыдущей недели пересмотрено с 1668 тыс.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 19.75 тыс. до 1667.75 тыс.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 10 ноября, увеличилось на 9 тыс. и составило 1.47 млн человек. В аналогичный период 2017 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 1.76 млн человек.