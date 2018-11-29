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mfd.ruНовостиФинансовые новости29 ноября 2018 г.Личные доходы американских потребителей в октяб...
сегодня 16:36

Личные доходы американских потребителей в октябре выросли на 0.5%, расходы увеличились на 0.6%

Москва, 29 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в октябре выросли на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.2% в сентябре.

Аналитики прогнозировали рост потребительских доходов в октябре на 0.4%.

Реальные располагаемые доходы населения выросли также на 0.5%.

Личные расходы американских потребителей в октябре увеличились на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем после расширения на 0.2% в сентябре (пересмотрено с +0.4%).

Аналитики ожидали повышения потребительских расходов в октябре на 0.4%.

Норма сбережений составила 6.2% против 6.3% в сентябре.

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