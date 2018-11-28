Курс доллара 66.7800   Курс евро 75.6217  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости28 ноября 2018 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 28 ноября

Москва, 28 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:01 мск: Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC за декабрь;

12:00 мск Денежная масса М3 в еврозоне за октябрь;

12:00 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;

12:00 мск Индекс экономических ожиданий в Швейцарии, рассчитываемый Credit Suisse;

15:00 мск Индекс потребительского климата в Германии GfK за декабрь;

16:30 мск ВВП США за III квартал, предварительно;

16:30 мск Ценовой индекс ВВП США за III квартал, предварительно;

16:30 мск Товарный торговый баланс США за октябрь;

16:30 мск: Оптовые запасы в США за октябрь, предварительно;

18:00 мск Продажи новых домов в США за октябрь;

18:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда за ноябрь;

18:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

20:00 мск Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;

N/A мск: Отчёт Банка Англии о финансовой стабильности;

N/A мск: Результаты стресс-тестов банков Великобритании.

Другие новости

сегодня
10:31
ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА СОЗДАЕТ БУФЕР НА ПУТИ САНКЦИОННОГО ДАВЛЕНИЯ НА РОССИЮ - СИЛУАНОВ
сегодня
10:16
Минфин разместил евробонды на 1 млрд евро под 3% годовых
сегодня
10:07
Рубль в начале дня растет к доллару и евро, прибавляя около 30 копеек
сегодня
10:03
Индекс потребительского климата в Германии за декабрь составил 10.4
сегодня
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 28 ноября
сегодня
09:00
РФПИ, Mubadala и соинвесторы купили 22,5% "Русской фитнес группы" у "ВТБ Капитала"
сегодня
08:00
ПОВТОР - Путин примет участие в инвестиционном форуме "Россия зовет!"
сегодня
02:33
"Газпром" и аргентинская YPF могут подписать документ по месторождению - посол РФ
сегодня
02:08
Мексика подтвердила доступ к кредиту МВФ, но снизила его сумму - ЦБ
© 2018 «МФД-ИнфоЦентр»