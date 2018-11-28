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mfd.ruНовостиФинансовые новости28 ноября 2018 г.Минфин разместил евробонды на 1 млрд евро под 3...
сегодня 10:16

Минфин разместил евробонды на 1 млрд евро под 3% годовых

Москва, 28 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Министерство финансов разместил облигаций внешних облигационных займов на 1 млрд евро под 3% годовых. Об этом говорится в сообщении Минфина.

Дата размещения облигаций - 4 декабря 2018 года, дата погашения облигаций - 4 декабря 2025 года.

Цена размещения одной облигации - 99.221% от номинальной стоимости одной облигации. Ставка купонного дохода по всем купонам составит 2.875% годовых, доходность к погашению облигаций - 3% годовых. Периодичность выплаты купонного дохода – ежегодно.

Хранение глобальных сертификатов выпуска будет осуществляться Небанковской кредитной организацией акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий".

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