Минфин разместил евробонды на 1 млрд евро под 3% годовых

Москва, 28 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Министерство финансов разместил облигаций внешних облигационных займов на 1 млрд евро под 3% годовых. Об этом говорится в сообщении Минфина.

Дата размещения облигаций - 4 декабря 2018 года, дата погашения облигаций - 4 декабря 2025 года.

Цена размещения одной облигации - 99.221% от номинальной стоимости одной облигации. Ставка купонного дохода по всем купонам составит 2.875% годовых, доходность к погашению облигаций - 3% годовых. Периодичность выплаты купонного дохода – ежегодно.

Хранение глобальных сертификатов выпуска будет осуществляться Небанковской кредитной организацией акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий".