Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в октябре выросли на 1.4% (расширенное сообщение)

Москва, 21 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), продажи домов на вторичном рынке недвижимости США в октябре выросли на 1.4% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 5.22 млн домов в годовом исчислении.

Аналитики ожидали, что в октябре число проданных домов составит 5.20 млн единиц в годовом исчислении.

По сравнению с октябрём 2017 года продажи жилья на вторичном рынке сократились на 5.1%.

Медианная стоимость дома, рассчитанная исходя из цен на все типы домов на вторичном рынке, составила 255.4 тыс. долл, повысившись на 3.8% в годовом выражении.

Запасы предназначенных для продажи на вторичном рынке домов к концу октября составили 1.85 млн доступных покупателям домов по сравнению с 1.88 млн в сентябре и 1.80 млн в октябре 2017 года. В данный момент потребовалось бы 4.3 месяца для продажи выставленных на рынок домов текущими темпами в сравнении с 4.4 в сентябре и 3.9 годом ранее.

В большинстве случаев период пребывания в статусе "продаваемого" для всех типов домов в октябре составил 33 дня в сравнении с 32 в сентябре и 34 годом ранее. При этом 46% проданных домов было реализовано менее чем через месяц после выхода на рынок.