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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 ноября 2018 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
сегодня 18:35

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 4.9 млн барр.

Москва, 21 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 16 ноября, вырос на 4.9 млн барр. и составил 446.9 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные агентством S&P Global Platts, прогнозировали увеличение запасов нефти на 1.9 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США сократились на 1.3 млн барр. и составили 225.3 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 0.4 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) сократились на 0.1 млн барр. и составили 119.2 млн барр. Аналитики ожидали снижения запасов дистиллятов на 2.3 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) уменьшились на 0.8 млн барр. и составили 652.6 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing сократились на 0.2 млн барр. и составили 35.3 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 1.545 млн барр., запасы бензина увеличились на 0.706 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 1.832 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing расширились на 0.398 млн барр.

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