Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за ноябрь пересмотрен в сторону понижения

Москва, 21 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно совместному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США за ноябрь пересмотрен в сторону понижения до 97.5 с предварительного уровня 98.3.

Аналитики прогнозировали пересмотр предварительного показателя до 98.4.

В октябре значение индекса составило 98.6.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, в ноябре составил 2.8% в сравнении с 2.9% месяцем ранее.