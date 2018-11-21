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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 ноября 2018 г.Университет Мичигана: Индекс потребительского д...
сегодня 18:05

Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за ноябрь пересмотрен в сторону понижения

Москва, 21 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно совместному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США за ноябрь пересмотрен в сторону понижения до 97.5 с предварительного уровня 98.3.

Аналитики прогнозировали пересмотр предварительного показателя до 98.4.

В октябре значение индекса составило 98.6.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, в ноябре составил 2.8% в сравнении с 2.9% месяцем ранее.

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