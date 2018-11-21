Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США повысилась на 2 тыс.

Москва, 21 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 17 ноября, выросло на 3 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 224 тыс.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений составит 215 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 221 тыс., пересмотрено с 216 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 2 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 218.5 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 10 ноября, уменьшилось на 2 тыс. и составило 1668 тыс. против 1670 тыс. неделей ранее. Значение предыдущей недели пересмотрено с 1676 тыс.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 7.5 тыс. до 1649.75 тыс.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 3 ноября, увеличилось на 45 тыс. и составило 1.46 млн человек. В аналогичный период 2017 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 1.65 млн человек.