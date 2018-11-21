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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 ноября 2018 г.Объём заказов на товары длительного пользования...
сегодня 16:34

Объём заказов на товары длительного пользования в США в октябре сократился на 4.4%

Москва, 21 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в октябре сократился на 4.4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали снижение общего показателя на 2.2%.

В сентябре объём заказов на товары длительного пользования вырос на 0.7% (пересмотрено с +0.8%).

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в октябре вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.4%.

В сентябре показатель не изменился (пересмотрено с +0.1%).

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в октябре не изменился по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0.1% в сентябре.

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