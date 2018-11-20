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mfd.ruНовостиФинансовые новости20 ноября 2018 г.АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения в...
вчера 12:39

АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения вкладчикам банка "Москва"

Москва, 20 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Определен победитель конкурса по отбору банков-агентов для выплаты возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, кредитной организации ПАО РАКБ "Москва" (г. Москва) Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

ПАО "Почта банк" будет осуществлять выплату страхового возмещения вкладчикам кредитной организации.

Прием заявлений о выплате страхового возмещения по счетам и иных необходимых документов, а также выплата страхового возмещения вкладчикам кредитной организации начнутся с 26 ноября 2018 года.

Подробная информация о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещена 23 ноября 2018 года на сайте АСВ, а также 26 ноября 2018 года в газете "Московский Комсомолец".

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