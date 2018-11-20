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mfd.ruНовостиФинансовые новости20 ноября 2018 г.АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения в...
вчера 12:38

АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения вкладчикам "УМ-Банка"
Эмитенты:   Россельхозбанк

Москва, 20 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Определен победитель конкурса по отбору банков-агентов для выплаты возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, кредитной организации "УМ-Банк" ООО (г. Москва) Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

АО "Россельхозбанк" будет осуществлять выплату страхового возмещения вкладчикам кредитной организации.

Прием заявлений о выплате страхового возмещения по счетам и иных необходимых документов, а также выплата страхового возмещения вкладчикам кредитной организации начнутся с 26 ноября 2018 года.

Подробная информация о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещена 23 ноября 2018 года на сайте АСВ, а также 26 ноября 2018 года в "Российской газете".

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