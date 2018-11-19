Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 20 ноября

Москва, 19 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск: Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии;

06:30 мск: Выступление главы Банка Японии Харухико Куроды;

10:00 мск: Индекс цен производителей Германии за октябрь;

10:00 мск: Торговый баланс Швейцарии за ноябрь;

11:20 мск: Заседание мониторингового комитета ОПЕК и ОПЕК+;

13:00 мск: Парламентские слушания в Великобритании по инфляции;

14:00 мск: Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за ноябрь;

16:30 мск: Число выданных разрешений на строительство нового дома в США за октябрь;

16:30 мск: Число закладок новых домов в США за октябрь;

18:00 мск: Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдманна;

N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза.