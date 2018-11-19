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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 ноября 2018 г.Индекс деловой активности на рынке жилья США в ...
вчера 18:03

Индекс деловой активности на рынке жилья США в ноябре резко снизился

Москва, 19 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Национальной ассоциации домостроительных компаний США (NAHB), индекс деловой активности на рынке жилья США в ноябре понизился до 60 пунктов против 68 месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали ноябрьский показатель на уровне 67 пунктов.

Индекс деловой активности на рынке жилья США, рассчитываемый NAHB, представляет собой результаты опроса менеджеров в сфере строительства. Этот индекс используется для оценки изменений в области новых заказов, объёмов производства и скорости работы поставщиков. Цифры выше 50 пунктов указывают на ускорение темпов развития жилищно-строительного сектора.

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