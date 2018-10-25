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mfd.ruНовостиФинансовые новости25 октября 2018 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 26 октября

Москва, 25 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:30 мск: Выступление президента ФРБ Кливленда Лоретты Мейстер;

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Токио за октябрь;

09:00 мск: Индекс потребительского климата в Германии GfK за ноябрь;

15:30 мск: Ценовой индекс ВВП США за III квартал, предварительно;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за октябрь, финал;

17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за октябрь, финал;

17:00 мск: Выступление президента ЕЦБ Марио Драги.

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