Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 26 октября

Москва, 25 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:30 мск: Выступление президента ФРБ Кливленда Лоретты Мейстер;

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Токио за октябрь;

09:00 мск: Индекс потребительского климата в Германии GfK за ноябрь;

15:30 мск: Ценовой индекс ВВП США за III квартал, предварительно;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за октябрь, финал;

17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за октябрь, финал;

17:00 мск: Выступление президента ЕЦБ Марио Драги.