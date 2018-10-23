Выручка компании 3M выросла, а доходы сократились

Москва, 23 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По итогам III квартала текущего года чистая прибыль многопрофильной промышленной компании 3М выросла до 1.54 млн долл или 2.58 долл на акцию в сравнении с 1.43 млрд долл или 2.33 долл на акцию годом ранее.

Выручка снизилась до 8.15 млрд долл с 8.17 млрд долл.

Аналитики прогнозировали прибыль 3М на уровне 2.7 долл на акцию и доходы в размере 8.41 млрд долл.

Компания понизила свой годовой прогноз по прибыли в 2018 году до диапазона 9.9 до 10 долл на акцию в сравнении с 10.2 до 10.45 долл на акцию по прогнозу аналитиков.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции компании упали на 6.3%.