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mfd.ruНовостиФинансовые новости23 октября 2018 г.Выручка компании 3M выросла, а доходы сократились
вчера 16:46

Выручка компании 3M выросла, а доходы сократились

Москва, 23 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По итогам III квартала текущего года чистая прибыль многопрофильной промышленной компании 3М выросла до 1.54 млн долл или 2.58 долл на акцию в сравнении с 1.43 млрд долл или 2.33 долл на акцию годом ранее.

Выручка снизилась до 8.15 млрд долл с 8.17 млрд долл.

Аналитики прогнозировали прибыль 3М на уровне 2.7 долл на акцию и доходы в размере 8.41 млрд долл.

Компания понизила свой годовой прогноз по прибыли в 2018 году до диапазона 9.9 до 10 долл на акцию в сравнении с 10.2 до 10.45 долл на акцию по прогнозу аналитиков.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции компании упали на 6.3%.

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